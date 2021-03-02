شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين المقاصة والمقاولون.. والفار يلغي ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة والمقاولون العرب، والتي تجمعهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كان المقاولون العرب الأكثر نشاطا واستحواذا على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة ولكن تسرع لاعبيه وغياب التركيز لم يمكنهم من ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.

وشهدت الدقيقة 19 إجراء المقاصة تغيير اضطراري بنزول الليبي مفتاح طقطق بدلا من المدغشقري باولن فوافي بسبب شكوى الأخير من الإصابة وعدم قدرته على استكمال المباراة.

واحتسب طارق مجدي حكم المباراة ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 27 بداعي عرقلة مفتاح طقطق من قبل فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل حكم الفار ويستدعي الحكم طارق مجدى الذي تراجع عن قراره وطالب باستكمال اللعب وإسقاط الكرة.

وكانت الأفضلية على مدار الـ45 دقيقة لصالح المقاولون العرب، ولكن لاعبيه فشلوا في فك شفرة دفاع الفريق الفيومي، لينته الشوط بدون أهداف.