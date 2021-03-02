شكرا لقرائتكم خبر عن السويس يهزم القناة بهدف قاتل ويعيد آماله فى المنافسة على الصعود للأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الخامسة عشر التي أقيمت اليوم بالمجموعة الثانية عن تحقيق منتخب السويس لأولى انتصاراته مع مديره الفني أيمن المزين على حساب القناة في اللحظات الأخيرة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بجدول المجموعة بينما تجمد رصيد أبناء القناة عند 19 نقطة في المركز الثامن .

كما تغلب النجوم علي بتروجت بهدفين مقابل هدف جاء الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق أحمد عبد الرسول مدافع بتروجيت بالخطأ في مرماه وأضاف محمد حسن ميدو الهدف الثاني ، بينما سجل إسلام هشام هدف بتروجت الوحيد ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد المارد البترولى عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر ، وفى السويس حقق المريخ البورسعيدى فوزا غاليا خارج ملعبه على بورتو السويس بهدف مقابل للاشئ أحرزه أندرسون ليرتفع رصيد أبناء المدينة الباسلة إلى 22 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد الخاسر عند 23 نقطة في المركز الثالث .

وإليكم ترتيب المجموعة الثانية :

الداخلية 28

الترسانة 26

بورتو 26

كوكاكولا 23

المريخ 22

السويس 22

زد 20

القناة 19

جمهورية شبين 18

النجوم 18

السكة الحديد 17

سرس الليان 17

بتروجيت 16

النصر 16

الزرقا 13

طنطا 19