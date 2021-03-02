شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصطفى كامل منصور أول حارس مصرى يحترف فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مصطفى كامل منصور، أحد رموز الكرة المصرية، حيث عرفته الجماهير كحارس مرمى من الطراز الفريد وكان له شرف تمثيل مصر فى بطولة كأس العالم عام 1934 في إيطاليا.

ولد مصطفى كامل منصور في الثاني من أغسطس عام 1914، وبدأ مشواره كحارس مرمى للنادي الأهلي في عمر 16 عاما، وفي بداية 1934 انضم لمنتخب مصر، ونجح في حفر اسمه في تاريخ الكرة المصرية، بعدما شارك مع المنتخب في بطولة كأس العالم بإيطاليا ولعب المباراة الوحيدة لمصر أمام المجر وخسرها الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

شارك منصور مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية بألمانيا، عام 1936، وأقنعه مدرب منتخب مصر الإسكتلندي جيمس مكراي، آنذاك، بالانضمام إلى فريق كوينز بارك الإسكتلندى لمدة 3 سنوات، ليصبح أول حارس مصرى وعربى يحترف في أوروبا، وكذلك أول لاعب غير بريطاني يلعب في الدورى الإسكتلندى.

مصطفى كامل منصور، عاد من جديد للعب في صفوف الأهلى، عام 1939، رغم تألقه مع فريقه الإسكتلندى، بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، واستمر في اللعب له حتى اعتزاله عام 1945.

وبعد الاعتزال عمل مديرا للكرة في القلعة الحمراء عامى 1945 و 1963، وأيضا مديرا فنيا، قبل أن يصبح حكما دوليًا، ورحل في 24 يوليو عام 2002.