شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع الجونة 2-2 فى لقاء ركلات الترجيح والأهداف الزملكاوية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم فريقى الجونة وسموحة نقاط المباراة التي جمعت بينهما بعد إنتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

تقدم مصطفى فتحي صانع ألعاب سموحه لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 11 من لمسة سحرية للمغربى عبد الكبير الوادى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة بيمينه سكنت الزاوية اليمنى لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة ، قبل أن يتعادل عمر السعيد للفريق الساحلي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء أحتسبها محمد سلامة ميدو حكم المباراة بعد اللجوء للفار .

وفى الدقيقة الثانية احتسب محمد ميدو حكم المباراة ضربة جزاء ثانية للجونة يتصدى لها نفس اللاعب عمر السعيد ويضعها قوية في مرمى سموحه معلنا تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف ـ وفى الدقيقة 90 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لسموحه يتصدى لها مصطفى فتحى ويضعها قوية على يمين حاري الجونة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة إلى 21 نقطة في المركز السابع ، بينما رفع سموحه رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب .

بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد نجيب - زياد الجيوشي - جوزيف نجويم - العربي بدر

خط الوسط : عمرو عبد الفتاح - نور السيد - سيرجي أكا - محمود الشبراوي

خط الهجوم : عمر السعيد - ادريس مبومبو

بدأ سموحه المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : اطهر الطاهر – كناريا – محمود البدرى – محمد الترهونى

خط الوسط : أحمد حمص – محمد محسن ليلة – عبد الكبير الوادى – احمد عبد القادر

خط الهجوم : مصطفى فتحى – ديريك ديسيمابى