الامارات | إيقاف مدرب خيول بريطاني بسبب "جلوسه على جواد نافق"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدرب خيول بريطاني بسبب "جلوسه على جواد نافق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم أن عاصفة من الانتقادات طالبت مدرب الخيول البريطاني، غوردن إيليوت، بعد أن انتشرت صورة له وهو يتحدث بهاتفه، بينما كان جالسا على جثة جواد نافق.

وأثارت الصورة "المفزعة" استهجان الكثيرين في بريطانيا، حيث قامت إسطبلات "شيفيرلي بارك" بإيقاف المدرب على الفور من العمل معها، ونقلت الخيول الثمانية التي كانت في عهدته إلى مدربين آخرين.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الواقعة، التي تعرض فيها الحيوان النافق لسوء المعاملة، وهو ما تحظره القوانين في بريطانيا، إلى جانب تحقيق آخر من قبل سلطة بريطانيا لسباقات الخيل، والتي قامت بحظر المدرب من مزاولة أي مهنة متعلقة بتدريب خيول السباق، حتى انتهاء التحقيقات الحالية.

وكان غوردن يتولى تدريب واحد من أشهر خيول السباقات، ويتعلق الأمر بـ"أونفوي ألن"، لكن الإسطبلات الأيرلندية أكدت أن تحوله إلى مدرب آخر، لن يؤثر في ترشيحاته المقبلة. وكانت الصورة قد انتشرت على "تويتر"، ثم على باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت غالبية التعليقات منتقدة لغوردن، ومتهمة إياه بسوء معاملة الحيوان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news