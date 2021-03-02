الامارات | نادي الشارقة يستغني عن الجهاز الطبي بعد تزايد إصابات اللاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يستغني عن الجهاز الطبي بعد تزايد إصابات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة اليوم أنه، بالتعاون مع إدارة الطب الرياضي، وبناءا على تقرير إصابات اللاعبين، فقد تقرر الاستغناء عن الجهاز الطبي الحالي للفريق. وقال العجلة من خلال حساب النادي في "تويتر"، وعلى إثر اجتماع لمجس الإدارة اليوم برئاسة علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، إنه جاري الانتهاء من تعيين جهاز طبي جديد للإشراف على علاج اللاعبين، وتجهيزهم بالصورة التي تُمكنهم من استعادة مستوياتهم.

وأكد من جانبه، علي سالم المدفع خلال الاجتماع تفهمه للانتقادات البناءة، كونها تأتي من حرص الأوفياء، مشيرا إلى أن النادي يدرس إمكانية التواجد الجماهيري في المدرجات أو نقلها عبر برامج الإتصال المرئي، إيمانا منه بأهمية الدور الكبير والمؤثر لجمهور (الملك)، خصوصاً في المرحلة الحالية. وأعلن مجلس إدارة نادي الشارقة دعمه الكامل لشركة كرة القدم واللاعبين، وثقته الكبيرة في قدرة الفريق على استعادة مستواه المعهود، وتحقيق النتائج الإيجابية.

وكان آخر لاعب تعرض للإصابة، ماجد سرور، والذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وبات خارج حسابات الفريق حتى نهاية الموسم، بجانب إصابة العديد من اللاعبين لفترات مختلفة في الموسم الجاري.

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