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الامارات | تعديل موعد مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات المونديال

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة وفلسطين في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم تعديلا على بعض مواعيد المباريات التي كانت مقررة 25 و30 مارس 2021 في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023. وشملت التعديلات المباريات التي تجرى في مارس فقط، بخلاف التي تم تأجيلها إلى يونيو المقبل. وبحسب بيان للاتحاد القاري، تهم التعديلات، مباراة السعودية مع فلسطين في المجموعة الرابعة والتي ستقام 30 الجاري على ستاد جامعة الملك سعود، بالرياض، فيما تقام مباراة طاجيكستان مع منغوليا في المجموعة السادسة يوم 25 بدوشانبي، و مباراة منغوليا مع اليابان في ذات المجموعة يوم 30 مارس، في بتشيبا.

في جانب آخر، قال الاتحاد إنه فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة مباريات مجموعتها بنظام التجمع، على أن يعلن عن البلدان المستضيفة في الفترة المقبلة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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