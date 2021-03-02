شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي التفاوض مع كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النادي الأهلي حقيقة ما تردد عن دخوله مؤخرا في مفاوضات جادة مع كريم العراقي لاعب النادي المصري الذي يثير أزمة حاليا مع ناديه البورسعيدي بشأن طلبه الرحيل عن فريقه تارة، وعن طلبه للتجديد كلاعب فئة أولى تارة أخرى.

ونفى أمير توقيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ما تردد على لسان عدنان حلبية عضو مجلس المصري، الذي أكد أنه كريم العراقي طلب منه الرحيل بنهاية الموسم خارج مصر للعودة لصفوف القلعة الحمراء.

وقال توفيق خلال تصريحاته الصحفية، إن النادي الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب وليس لنا دخل بما قاله عضو مجلس المصري، النادي الأهلي إذار أراد ضم لاعبا يتفاوض مباشرة مع ناديه، فهذا أسلوب القلعة الحمراء منذ قديم الأزل.

وكان عدنان حلبية عضو مجلس النادي المصري، قال خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، مع الإعلامي سيف زاهر، إن كريم العراقي طلب الرحيل عن النادي لفريق خارج مصر حتى يتمكن من العودة واللعب في صفوف القلعة الحمراء.