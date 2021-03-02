شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل التفاوض مع نجم سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، متابعة الموزمبيقي لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني خلال مشاركته في مباريات الفريق بدورى أبطال إفريقيا للوقوف على مستواه بشكل جيد قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه لضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على التعاقد مع اللاعب.

وظهر ميكيسون بمستوى جيد خلال مواجهة الفريق الأخيرة التي انتهت بفوز الفريق التنزانى بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة.

وطلبت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الجلوس مع موسميانى خلال فترة التوقف الدولى المقبلة لمناقشته في عدد من الأمور التي تخص الفريق أبرزها أسباب تراجع الأداء بعدما أبدت اللجنة تحفظها على طريقة تعامل المدرب مع الفريق مؤخرا وكيفية الخروج من أزمة التراجع الفنى لمعظم اللاعبين.

وتناقش اللجنة احتياجات الفريق من العناصر الجديدة وغيرها من الأمور التي تخص الفريق، وبرنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولى المقررة خلال مارس الحالي.