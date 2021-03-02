شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة افريقيا للدراجات بمدينة 6 أكتوبر تحت رعاية وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة افريقيا للدراجات رقم 15 بمدينة 6 أكتوبر تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتستمر منافساتها حتى يوم 6 مارس الحالي.

ويشارك في البطولة 15 دولة هي: مصر والجزائر والمغرب والسودان وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا وأوغندا وبوروندي ومالاوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وبنين وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.

تبدأ منافسات بطولة افريقيا للدراجات اليوم بسباقات الطريق سباقات الزمن «ضد الساعة»، ويشارك فيها كل فريق على حدة، وتقام سباقات الطرق بمدينة بطريق الجيش بمدينة الخمايل بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم فعاليات البطولة سباقات لكل الأعمار (رجال وسيدات) وتحت 23 سنة وناشئين للسيدات والرجال.

أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مشاركة 15 دولة في بطولة افريقيا للدراجات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا تعد إنجازًا كبيرًا، فضلًا عن أنها تعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بجانب اطمئنانهم التام للإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي حدوث أي عدوى بفيروس كورونا في صفوف الفرق المشاركة.

وأوضح الدكتور عزام ان البطولة تضم أكثر من 200 مشارك، وحضرت بعض البعثات المشاركة في البطولة إلى مصر بصفوفها مكتملة حيث تضم 30 لاعب في كل بعثة مثل الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا، وهناك دول تشارك بعدد 16 و17 لاعبا ولاعبة وهناك اقل ولكن الجميع حريص على المشاركة في البطولة في مصر بلد الامن والامان.