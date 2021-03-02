شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للجودو يهنئ نظيره المصري بتعيين الشهابي مدربًا عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الاتحاد الدولى للجودو نظيره المصرى بمناسبة تعيين اللاعب الأوليمبى وبطل العالم السابق إسلام الشهابي مدربًا عامًا للمنتخب الوطنى الأول للجودو والذى يستعد حاليا للمشاركة في بطولات الجراند سلام.

وأرسل ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولى للجودو برقية تهنئة إلى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى، متمنيًا للبطل السابق التوفيق والنجاح في مسيرته كمدرب، وأن يحقق المنتخب المصرى نتائج متميزة معه.