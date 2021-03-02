شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقاضي أستاذ كلية الحقوق بجامعة سوهاج بسبب سؤال موت بن شرقي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن إدارة النادى قررت تقديم بلاغ للنائب العام ضد جامعة سوهاج والدكتور الذي وضع فقرة في امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق عن افتراضية موت أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في امتحان الكلية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بعدما تسبب السؤال في إثارة جماهير الزمالك واللاعب نفسه.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة: «النادى سوف يصدر بيانا رسميا اليوم بخصوص الخطوات التي سيتم اتخاذها اعتراضا على السؤال الذي تسبب في زيادة الاحتقان والإثارة لدى جماهير الزمالك».

وكان سؤال في امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج قد تسبب في غضب جماهير نادى الزمالك، بعدما افترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك، أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصرى الجنسية، يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها، انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية، ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئلة وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.