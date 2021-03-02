شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إجراء تغييرات في الجهاز المعاون وإدارة الكرة بعد مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدرس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز إجراء بعض التغييرات على الجهاز الفني المعاون للبرتغالي باتشيكو وإدارة الكرة بالفريق الكروي الأول بعد إخفاقات الفريق، خصوصا تعثره الأخير مع وادي دجلة صاحب المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

واستقرت اللجنة الثلاثية على تأجيل التدخل والتغيير الفني والإداري بإدارة الكرة والجهاز المعاون لحين عودة الفريق من تونس وانتهاء الفريق من مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي تفكير إدارة الزمالك بالتدخل وإجراء بعض التغييرات بعدما تأكدت من عدم قدرة إدارة الكرة على فرض الالتزام بين اللاعبين، خصوصا في أزمة التمرد بسبب المستحقات المالية المتأخرة.