شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استأنف فريق أسوان بقيادة علاء عبدالعال مدرب الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء داخل معسكره المقام بالقاهرة، استعداداً لمباراة الجولة المقبلة أمام بيراميدز، والتى تقام يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري العام، حيث يطمح أبناء زهرة الجنوب في استعادة الثقة والنتائج الجيدة بعد الخسارة الأخيرة أمام البنك الأهلي.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد راحة لمدة 24 ساعة حصل عليها اللاعبون الأساسيون، فيما خاض فريق البدلاء مباراة ودية بالأمس مع نظيره كوكاكولا، شهدت تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما.

ويتابع الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبدالعال مباراة بيراميدز والمصرى المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، استعداداً للقاء المرتقب بين أبناء الجنوب والفريق السماوى السبت المقبل، ويعمل الجهاز الفني لأسوان على تحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز من خلال مباراة النادي المصري.