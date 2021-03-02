شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة دخول نادي الزمالك، في مفاوضات معه، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك تقارير صحفية، أكدت في الأيام الماضية، على دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع محمد مجلي، من أجل التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي، ليكون بديلاً للتونسي فرجاني ساسي، الذي يرفض حتى الأن تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد مجلي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«لم أتلق أي عروض من نادي الزمالك او غيره من الأندية، في الفترة الماضية، وبالتأكيد سعيد بارتباط اسمي، بناديي الزمالك والأهلي، ولكني لم أتلق أي عرض رسمي».

وأضاف :«تركيزي حاليا مع نادي المقاولون العرب، حتى يخرج الفريق من الكبوة التي يمر بها هذا الموسم، ويعود لمكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري».

وأشار :«إذا تلقيت عروضًا في الفترة المقبلة، لن أرحل إلا عن طريق نادي المقاولون، خاصة ان عقدي مستمر مع المقاولون، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة».

يذكر أن اللاعب صاحب ال24 عامًا يقدم أداءً مميزًا مع المقاولون العرب، منذ الموسم الماضي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.