شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة دخول نادي الزمالك، في مفاوضات معه، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت هناك تقارير صحفية، أكدت في الأيام الماضية، على دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع محمد مجلي، من أجل التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي، ليكون بديلاً للتونسي فرجاني ساسي، الذي يرفض حتى الأن تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقال محمد مجلي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«لم أتلق أي عروض من نادي الزمالك او غيره من الأندية، في الفترة الماضية، وبالتأكيد سعيد بارتباط اسمي، بناديي الزمالك والأهلي، ولكني لم أتلق أي عرض رسمي».
وأضاف :«تركيزي حاليا مع نادي المقاولون العرب، حتى يخرج الفريق من الكبوة التي يمر بها هذا الموسم، ويعود لمكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري».
وأشار :«إذا تلقيت عروضًا في الفترة المقبلة، لن أرحل إلا عن طريق نادي المقاولون، خاصة ان عقدي مستمر مع المقاولون، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة».
يذكر أن اللاعب صاحب ال24 عامًا يقدم أداءً مميزًا مع المقاولون العرب، منذ الموسم الماضي، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.