شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون‬⁩ يدعم استضافة بريطانيا كاس العالم 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن تستضيف بلاده مباريات إضافية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف.

وقال جونسون في تصريحات لصحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم الثلاثاء : « نحن نستضيف بطولة أمم أوروبا، نستضيف الدور قبل النهائي والنهائي».



وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال: «إذا كانت هناك أي مباريات ينبغي استضافتها، نحن جاهزون لاستضافتها بكل تأكيد»



وبسبب المشاكل الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا، يتم دراسة حلول أخرى لتنظيم البطولة، حتى الآن، حصل أكثر من ثلث البالغين في بريطانيا على لقاح فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخراً أنه ملتزم بتنظيم البطولة الأوروبية وفقا لشكلها المعلن من قبل، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام، في 12 مدينة بـ12 بلداً.

وأكد متحدث رسمي بأسم جونسون الأسبوع الماضي: «نركز على المباريات التي ينبغي لعبها في المملكة المتحدة».



ومن المقرر أن تستضيف لندن ثلاثة مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الستة عشر ومباراتين في الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية التي تقام 11 يوليو المقبل.

وتستضيف مدينة جلاسكو الأسكتلندية ثلاثة مباريات في الدور التمهيدي ومباراة في دور الستة عشر.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا صن" أكد جونسون على أن بريطانيا تريد استضافة كأس العالم 2030 مع إيرلندا.

وقال رئيس الوزراء: "نحن مهتمين للغاية بجلب كرة القدم إلى موطنها في 2030 أعتقد أنه المكان الأمثل لها، إنه الوقت المناسب، سيكون شيئاً رائعاً للغاية للبلاد