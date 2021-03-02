شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ضد إشبيلية: رعب «ميسي» و«شبح» الريمونتادا عقبتان في طريق بلوجرنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل برشلونة مواجهة مرتقبة في مساء يوم الأربعاء، عندما يستضيف فريق إشبيلية في مباراة الإياب للدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وستحدد مباراة الغد هوية المتأهل الأول لنهائي نسخة موسم 2020/2021 من الكأس، والمنتظر إقامته في 3 مارس المقبل، عندما يستقبل برشلونة الفريق الأندلسي في مباراة الإياب، مع حذر إشبيلية من تكرار سيناريو موسم 2018/2019، عندما هزم العملاق الأندلسي برشلونة بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يحقق الفريق الكتالوني انتصارًا كاسحًا في الإياب بنتيجة 6-1 في واحدة من أشهر العودات "ريمونتادا" الكأس.

ويأمل إشبيلية في تقييد ميسي من أجل حلم الوصول للنهائي رقم (10) للمسابقة، والذي سيكون النهائي الأول للفريق منذ نسخة موسم (2017/2018: خسر من برشلونة)، حيث أن النجم الأرجنتيني يمتلك سجلًا مرعبًا بمواجهة النادي الأندلسي، مع تسجيله 38 هدفًا في مختلف البطولات ضد إشبيلية – وهو سجل يزيد ب6 أهداف عن ثاني أفضل سجل تهديفي له ضد فريق واحد خلال مسيرته مع برشلونة.

وأوضحت الإحصائيات أنه منذ مباراة ميسي الأولى ضد إشبيلية (15 أكتوبر 2006)، والفريق الأندلسي لم يسجل ضد برشلونة سوى 44 هدفًا، وهو ما يقل بـ 6 أهداف عما سجله الأسطورة الأرجنتيني وحده ضد إشبيلية.

ويدخل ميسي هذه المباراة وهو في حالة توهج، فقائد برشلونة سجل 13 هدفًا خلال أخر 9 مباريات في الدوري أو دوري الأبطال، وهي جميع المباريات التي لعبها مع برشلونة في المسابقتين منذ ال6 من يناير الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن ليونيل ميسي قد سجل أهداف في جميع المباريات ال7 الأخيرة التي لعبها في مختلف البطولات (إجمالي 9 أهداف). وأن النجم الأرجنتيني منذ بداية عام 2021، سجل 14 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات، وهو سجل لا يفوقه سجل أي لاعب أخر في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى خلال تلك الفترة.