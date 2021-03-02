شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: الإفراج عن رئيس برشلونة السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن الشرطة الإسبانية أفرجت مؤقتا عن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق ومستشاره جاومي ماسفرير بعد قضية ليلة في حجز الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة العليا في كتالونيا أفادت: «المحكمة رقم 13 في برشلونة تحقق في القضية التي فُتحت في مايو 2020 بشأن جرائم الإدارة غير الولاء والفساد في الأعمال التجارية»

وتابعت الصحيفة: «الثنائي قيد التحقيق، والذي قُدم أمام المحكمة، يحتفظ بحقه في عدم الإدلاء بشهادته، ووافق القاضي للإفراج عنه بكفالة، والقضية لا تزال مفتوحة»

وألقت السلطات الإسبانية القبض على رئيس البلاوجرانا الذي تقدم باستقالته نهاية العام الماضي على ضوء فضحية "Barçagate" التي هزت جدران النادي قبل عدة أشهر.