شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في الهلال السوداني بسبب التعاقد مع «حمادة صدقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدو أن الموقف النهائي من تعاقد نادي الهلال السوداني مع المدرب المصري حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي لم يُحسم حتى الآن برغم إعلان الأخير توصله لاتفاق مع نادي القمة في السودان.

وقال مصدر من داخل نادي الهلال لـ«المصري اليوم»: «لقد تواصلنا لاتفاق بالفعل مع المدرب حمادة صدقي لتولي تدريب الهلال، ولكن حتى الآن لم يُحسم التعاقد بشكل نهائي بسبب حالة الجدل بين القبول والرفض من جانب أعضاء اللجنة المؤقتة».

أضاف: «هناك أشخاص داخل اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حاليًا ترفض تمامًا فكرة عودة حمادة صدقي لتدريب النادي مرة أخرى، بعد مُغادرته النادي بشكل غير لائق في الولاية الأولى له، بينما هناك مجموعة أخرى تُرحب بالتعاقد معه».

تابع: «نحن لدينا مباراة مهمة الليلة في الدوري أمام فريق هلال الفاشر وسيدير هذه المباراة فنيًا المدرب الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الحالي للفريق، وليس حمادة صدقي كما أشيع».

وعن الموقف النهائي من التعاقد مع حمادة صدقي أوضح قائلاً: «سيكون هناك اجتماع عاجل بعد قليل لتحديد الموقف النهائي من التعاقد مع حمادة صدقي، وسيتم اتخاذ القرار بالتصويت بين أعضاء اللجنة».

ويحل الهلال ضيفًا على هلال الفاشر مساء اليوم في إطار مُنافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السوداني لكرة القدم، علمًا بأن الهلال يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 25 وهو نفس رصيد الغريم المريخ.