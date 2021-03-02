شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: تحطيم أرقام الحضري لا تشغلني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة أن هدفه ليس تحطيم أرقام عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، وذلك بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي في الكثير من المباريات كان أبرزها مباراة الأمس مع الزمالك والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وقال أوسة في تصريحات تليفزيونية: «ليس هدفي تحطيم أرقام الحضري فقط، أتركها لتأتي مع الوقت، ولكن هدفي هو الحفاظ على المستوى».

وأضاف: «عامل السن غير ضروري طالما تؤدي بمستوى جيد، والتحدي أن تقدم عكس المتوقع، وهذا مقابل كل السنوات والتعب والإخلاص الذي تحقق في الفترة الماضية، والحمدلله أن هذا الأمر تحقق في مباريات مهمة وكبيرة».

وكشف: «أعمل منذ فترة على الانضمام للمنتخب، كل موسم أخطط لهذا الأمر، ولا أفقد الأمل أبداً في أي معسكر، ولديّ أمل أن الموضوع اقترب جداً، وأكيد سيكون لي دور مع المنتخب بهذا الأداء».