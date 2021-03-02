شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا.

ويرغب مسئولو الأهلي في توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو كما حدث في رحلة تنزانيا الأخيرة التى واجه خلالها الأهلي فريق سيمبا لكن المارد الأحمر خسر بهدف نظيف.

وإتخذ مجلس الأهلي قراراً بالسفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة من أجل حماية اللاعبين من فيروس كورونا المُنتشر الفترة الماضية في العالم كله ، كما يرغب الأهلي في إبعاد اللاعبين عن حالة الإجهاد التى يعاني منها جراء السفر عبر خطوط الطيران العادية.