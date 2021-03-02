شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات التراب فردي رجال وسيدات بكأس العالم للرماية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات مسابقة التراب فردي رجال وسيدات ضمن فعاليات كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس الجاري بمشاركة 400 من الرماة الدوليين.

ويتنافس اللاعبون من 32 دولة في منافسات التراب فردي والتي تنتهي مساء اليوم على أن تستكمل المنافسات غداً بمسابقات التراب فرق سيدات ورجال وتختم بمنافسات المختلط يوم الخميس المقبل في ختام البطولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن التنافس القوى الذي تشهده البطولة اليوم في منافسات التراب فردي، والتركيز الشديد لجميع المشاركين لتحقيق الفوز لمنتخباتهم، مما يعطيهم دفعة في باقي منافسات التراب على مستوى الفرق والمختلط.

ويتنافس المنتخب المصري في مسابقات التراب باللاعبين أحمد توحيد زاهر و عبد العزيز محيلبة و أحمد قمر و مصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان و نادين أيمن وسحر طلعت مصطفى و مريم طارق.

يذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش الرماة الدوليون من 32 دولة من مختلف دول العالم يمثلون في الأرجنتين و أرمينيا و كندا وتشيلى و كولمبيا و كرواتيا وقبرص و التشيك و الدنمارك وأسبانيا و اليونان و الهند وكازاخستان و السعودية والكويت و ليبيا ولبنان ولوكسمبرج و المغرب و النرويج وبيرو و بولندا و قطر و رومانيا وروسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا و سوريا و الإمارات وأوكرانيا و مصر الدولة المستضيفة.