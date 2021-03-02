شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يسعى لعلاج إهدار الفرص قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخصص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك فقرة خاصة لتدريب المهاجمين على بعض الجمل التكتيكية في تدريب اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويقوم باتشيكو بمنح المهاجمين تعليمات خاصة بعد ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى والتي تسببت في تعادل الزمالك أمام تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ووادي دجلة في الدورى.