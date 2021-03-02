شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الزمالك»: باتشيكو استبعد محمود علاء من تسديد ضربات الجزاء دون سبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك بعد تعثر الفريق أمس أمام متذيل جدول الترتيب وادي دجلة إثر سقوط الفريق في فخ التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما أمس باستاد السلام.

وأهدر عبدالله جمعة لاعب الفريق، ضربة جزاء في وقت قاتل قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، الأمر الذي أتبعته موجة غضب بعد تصدي اللاعب لتسديد ضربة الجزاء رغم أنه ليس ضمن قائمة أفضل ٥ لاعبين لتسديد ضربات الجزاء بناء على قرار المدير الفني.

ووفقا لأحد أعضاء الجهاز الفني بالزمالك فإن البرتغالي جايمي باتشيكو قرر تغيير ترتيب قائمة اللاعبين في تسديد ضربات الجزاء قبل هذه المباراة بأسبوع تقريبا بعدما استبعد اللاعب الأول في تسديد ضربات الجزاء محمود علاء دون إفصاحه عن الأسباب رغم أن علاء أفضل لاعب في تسديد ضربات الجزاء.

وقال عضو الجهاز الفني إن ترتيب تسديد ضربات الجزاء ضم أشرف بن شرقي يليه زيزو يليه محمود عبدالرازق شيكابالا على الترتيب، لكن الثلاثي لم يتواجد في أرض الملعب وقام عبدالله جمعة بطلب التسديد فوافق باتشيكو.