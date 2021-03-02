روديغر: تشيلسي لا يعير اهتمامه إلى مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

لفت اللاعب أنتونيو ​روديغر​ إلى أن ​تشيلسي​ لا يعير أي اهتمام لفريق مانشستر سيتي في سباق المراكز الأولى، في حين يستعد البلوز لخوض "معركة" مع الأربعة الأوائل.



وقال روديغر: "هذا يعتمد علينا. لا يزال لدينا الكثير من المباريات لنلعبها، لذا فإن المعركة لا تزال في أيدينا. ما جلبه المدرب هو طريقته في اللعب، والعمل التفصيلي والأداء الدفاعي جيد جدًا في الوقت الحالي".

وأضاف: "هدفنا هو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى. لسنا بحاجة إلى إلقاء نظرة على مانشستر سيتي في هذه اللحظة لأنهم متقدمون بفارق كبير، ولكن بخصوص الأربعة الأوائل، كل شيء ممكن".