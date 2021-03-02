اخبار الرياضه

راموس يعمل جاهداً للعودة من الاصابة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راموس يعمل جاهداً للعودة من الاصابة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

يعمل الدولي الإسباني سيرجيو ​راموس​ قائد فريق ​​ جاهداً للعودة من الاصابة التي يعاني منها منذ فترة.

ويغيب راموس عن ريال مدريد، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة يوم 6 شباط الماضي، ويعمل بشدة للعودة أمام أتالانتا في .

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فان راموس يتخذ خطوات هائلة للعودة من الإصابة، وشارك اليوم على العشب بالكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يتعافى أسرع مما كان متوقع، ويسعى زيدان لاستعادته في مواجهة أتالانتا بإياب دور الـ16 من البطولة الاوروبية.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتالانتا يوم الثلاثاء 16 اذار المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، علماً ان لقاء الذهاب انتهى للملكي بنتيجة 1-0.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا