راموس يعمل جاهداً للعودة من الاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

يعمل الدولي الإسباني سيرجيو ​راموس​ قائد فريق ​ريال مدريد​ جاهداً للعودة من الاصابة التي يعاني منها منذ فترة.



ويغيب راموس عن ريال مدريد، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة يوم 6 شباط الماضي، ويعمل بشدة للعودة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فان راموس يتخذ خطوات هائلة للعودة من الإصابة، وشارك اليوم على العشب بالكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يتعافى أسرع مما كان متوقع، ويسعى زيدان لاستعادته في مواجهة أتالانتا بإياب دور الـ16 من البطولة الاوروبية.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتالانتا يوم الثلاثاء 16 اذار المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، علماً ان لقاء الذهاب انتهى للملكي بنتيجة 1-0.