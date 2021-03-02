بوتشيتينو: مبابي قادر على تجاوز ميسي ورونالدو مع الوقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أشار المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إلى أن اللاعب كيليان ​مبابي​ هو بالفعل من بين "الأفضل في العالم" لكن نجم ​باريس سان جيرمان​ لا يزال لديه القدرة على خلافة ليونيل ​ميسي​ وكريستيانو ​رونالدو​.



وقال الأرجنتيني ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان مبابي أن يخلف ميسي ورونالدو في صدارة الرياضة: "لديه الإمكانات. لا ينقصه سوى الوقت. لا يمكننا تسريع العملية. أعتقد أنه بالفعل من بين الأفضل في العالم".

وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعزّز سيرته الذاتية، للحصول على التقدير الذي يستحقه وسيحصل عليه".