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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتشيتينو: مبابي قادر على تجاوز ميسي ورونالدو مع الوقت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021
أشار المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إلى أن اللاعب كيليان مبابي هو بالفعل من بين "الأفضل في العالم" لكن نجم باريس سان جيرمان لا يزال لديه القدرة على خلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وقال الأرجنتيني ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان مبابي أن يخلف ميسي ورونالدو في صدارة الرياضة: "لديه الإمكانات. لا ينقصه سوى الوقت. لا يمكننا تسريع العملية. أعتقد أنه بالفعل من بين الأفضل في العالم".
وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعزّز سيرته الذاتية، للحصول على التقدير الذي يستحقه وسيحصل عليه".