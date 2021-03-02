انباء سارة لـ برشلونة قبل مواجهة اشبيلية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

تلقى نادي برشلونة الاسباني انباءاً سارة وذلك خلال المران الاخير قبل مواجهة إشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وكان برشلونة قد خسر مباراة الذهاب أمام الفريق الأندلسي بهدفين دون رد.

وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن ​بيدري​ لاعب وسط الفريق قد شارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وقد يكون جاهزاً للمباراة.

وتعرض بيدري (18 عاما) للإصابة في مباراة إشبيلية في الليغا، والتي فاز بها البارسا 2-0.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً يكشف من خلاله أن التشخيص النهائي لإصابة بيدري، عبارة عن شد في العضلة النعلية بالساق اليسرى.

وكان من المفترض أن يغيب بيدري لحوالي اسبوعين، لكنه تعافى بشكل أسرع من التوقعات.