سكولز: الكانتارا ملائم لمانشستر يونايتد أكثر من ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أشار اللاعب السابق بول ​سكولز​ إلى أن اللاعب تياغو ​ألكانتارا​ أكثر ملاءمة لمانشستر يونايتد من طريقة لعب فريق ليفربول.



وقال سكولز: "أنا فقط أتساءل ما إذا كانت طريقة اللعب هذه التي يلعبها ليفربول مناسبة لأسلوبه في كرة القدم. إنه لا يبدو لاعبًا من نوع يورغن كلوب، أليس كذلك؟"

وأضاف: "اعتقدت أنه سيكون أكثر ملاءمة لفريق مانشستر يونايتد. في خط الوسط مع لاعب ممسك، حيث يمكنه الجلوس والتحكم في المباريات. يورغن كلوب وليفربول، لا أراهم يتحكمون في المباريات".