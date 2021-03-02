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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكولز: الكانتارا ملائم لمانشستر يونايتد أكثر من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021
أشار اللاعب السابق بول سكولز إلى أن اللاعب تياغو ألكانتارا أكثر ملاءمة لمانشستر يونايتد من طريقة لعب فريق ليفربول.
وقال سكولز: "أنا فقط أتساءل ما إذا كانت طريقة اللعب هذه التي يلعبها ليفربول مناسبة لأسلوبه في كرة القدم. إنه لا يبدو لاعبًا من نوع يورغن كلوب، أليس كذلك؟"
وأضاف: "اعتقدت أنه سيكون أكثر ملاءمة لفريق مانشستر يونايتد. في خط الوسط مع لاعب ممسك، حيث يمكنه الجلوس والتحكم في المباريات. يورغن كلوب وليفربول، لا أراهم يتحكمون في المباريات".