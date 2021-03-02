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سكولز: الكانتارا ملائم لمانشستر يونايتد أكثر من ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أشار اللاعب السابق بول ​سكولز​ إلى أن اللاعب تياغو ​ألكانتارا​ أكثر ملاءمة لمانشستر يونايتد من طريقة لعب فريق ليفربول.

وقال سكولز: "أنا فقط أتساءل ما إذا كانت طريقة اللعب هذه التي يلعبها ليفربول مناسبة لأسلوبه في كرة القدم. إنه لا يبدو لاعبًا من نوع يورغن كلوب، أليس كذلك؟"

وأضاف: "اعتقدت أنه سيكون أكثر ملاءمة لفريق مانشستر يونايتد. في خط الوسط مع لاعب ممسك، حيث يمكنه الجلوس والتحكم في المباريات. يورغن كلوب وليفربول، لا أراهم يتحكمون في المباريات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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