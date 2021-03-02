ميلان يواصل ضغطه على تشيلسي لتخفيض ثمن توموري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​ميلان​ يواصل ضغكه على ​تشيلسي​ الانكليزي، لتخفيض ثمن التخلي عن مدافعه الشاب فيكايو ​توموري​، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وانضم توموري إلى ميلان في ميركاتو الشتاء الماضي معارًا حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فان النادي الايطالي قد دخل في محادثات مع تشيلسي بشأن الانتقال الدائم لتوموري، لكنه يأمل في تخفيض القيمة.

تشيلسي حدد 28 مليون يورو للتخلي عن اللاعب ، لكن ميلان يحاول تخفيض تكلفة المدافع الإنكليزي.

وشارك توموري في 7 مباريات مع ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقدم مستوى مميزًا أثار إعجاب المدرب ستيفانو بيولي.