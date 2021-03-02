كومان عن اعتقال بارتوميو: انه امر ليس جيداً بالنسبة لصورة النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

علق رونالد ​كومان​ مدرب فريق برشلونة الاسباني، على اعتقال رئيس النادي السابق، جوسيب ماريا ​بارتوميو​ في قضية وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "BarcaGate".



واتهم بارتوميو ومجلس إدارته بأنهم كانوا يستأجرون شركة لتدير بعض الحسابات الوهمية لغرض توجيه الرأي العام لصالحهم وضد من يهاجمونهم بما في ذلك أساطير النادي وابرزهم، تشافي.

وقال كومان قبل مواجهة اشبيلية في اياب كأس الملك:" بالنسبة لصورة النادي، انه أمر ليس جيدًا، علينا أن ننتظر ما يمكن أن يحدث".

وتابع:" عندما خرجت أخبار القبض على بارتوميو، كنت مضطربًا لأنني أعرف بارتوميو جيدًا وأيضًا أوسكار غراو، لقد كان بارتوميو دائمًا شخصًا استثنائيًا بالنسبة لي".

وعن كيفية تعامل وسائل الإعلام مع النادي، واصل:" الحياة هي الحياة في كل الأماكن سواء هنا في برشلونة أو في مكان آخر".

وأتم قائلاً:" برشلونة سيظل محط أنظار الإعلام في جميع أنحاء العالم لأنه أكبر نادٍ في العالم، وبالتالي، فمن الطبيعي تسليط الضوء دائماً على الاشياء".