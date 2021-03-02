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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيتي: نيمار نضج كثيرا مقارنة بما كان عليه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021
كشف مدرب المنتخب البرازيلي تيتي أن اللاعب نيمار "نضج كثيرًا" منذ أيامه في برشلونة، مشيرا إلى أن المهاجم البرازيلي "زاد ترسانته" في باريس سان جيرمان.
وقال تيتي: "نضج نيمار كثيرًا. قبل ذلك، عندما كان في برشلونة وفي الأيام الأولى لي مع السيليساو، كان لاعباً ينتقل ليلعب في مركز الجناح ويسجل الأهداف ويمارس المراوغة ويلعب فردياً".
وأضاف: "الآن قام بتوسيع المنطقة التي يلعب فيها، وفضلاً عن كونه هدافًا، فإنه يخلق الفرص للآخرين. يمكنه إعداد الأشياء وإنهاء الأمور. لقد زاد من ترسانته".