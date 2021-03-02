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تيتي: نيمار نضج كثيرا مقارنة بما كان عليه في برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشف مدرب المنتخب البرازيلي ​تيتي​ أن اللاعب ​نيمار​ "نضج كثيرًا" منذ أيامه في برشلونة، مشيرا إلى أن المهاجم البرازيلي "زاد ترسانته" في ​باريس سان جيرمان​.

وقال تيتي: "نضج نيمار كثيرًا. قبل ذلك، عندما كان في برشلونة وفي الأيام الأولى لي مع السيليساو، كان لاعباً ينتقل ليلعب في مركز الجناح ويسجل الأهداف ويمارس المراوغة ويلعب فردياً".

وأضاف: "الآن قام بتوسيع المنطقة التي يلعب فيها، وفضلاً عن كونه هدافًا، فإنه يخلق الفرص للآخرين. يمكنه إعداد الأشياء وإنهاء الأمور. لقد زاد من ترسانته".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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