كول: مانشستر يونايتد غير قادر على جذب أمثال هالاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

ادعى اللاعب السابق آندي كول أن مانشستر يونايتد لا يملك القوة الجاذبة للتعاقد مع اللاعب إرلينغ ​هالاند​ من بوروسيا ​دورتموند​.



وقال كول: "لجعل هؤلاء الرجال يأتون، هالاند على سبيل المثال، عليك أن تغريهم بشيء ما. عليك أن تغريهم بإمكانية الفوز بالألقاب. سيكون أمام هؤلاء الرجال خيارات أخرى، ربما مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وريال مدريد وربما برشلونة".

وتابع: "إذا كنت تلعب ولديك خيار كل هذه الأندية، فأين سيكون يونايتد حقًا في هذه اللحظة بالوقت؟ على الرغم من أنني أحب اليونايتد، لا أعتقد أن النادي الآن يمكنه الجذب".

وأضاف: "يجب أن نكون صادقين بشدة، في ذلك الوقت أراد الجميع الذهاب إلى هناك. نحن نتحدث عن عام 2021 الآن. هل يريد الجميع الذهاب إلى يونايتد الآن؟ لست متأكدًا تمامًا من أن الجميع يريد ذلك الآن".