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وايلدر يقر بأن مستقبله مع شيفيلد في خطر

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وايلدر يقر بأن مستقبله مع شيفيلد في خطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشف المدرب كريس وايلدر أنه لا يعرف ما إذا كان سيتولى تدريب ​شيفيلد​ يونايتد الموسم المقبل، على الرغم من تأكيده أنه يريد البقاء في منصبه في برامال لين.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيلتحق بالنادي الموسم المقبل، أجاب وايلدر: "لا أعرف. نحن نخطط دائمًا للمدى القصير والمتوسط ​​والطويل، لكن هذه الخطة يقررها أشخاص آخرون غيري. لم أجر تلك المحادثات. أعتقد أنه كان ينبغي أن تحدث، لكنها لا تحدث".

كلام وايلدر جاء بعد خسارة فريقه متذيل الترتيب أمام في ​الدوري الإنكليزي​.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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