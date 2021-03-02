وايلدر يقر بأن مستقبله مع شيفيلد في خطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشف المدرب كريس وايلدر أنه لا يعرف ما إذا كان سيتولى تدريب ​شيفيلد​ يونايتد الموسم المقبل، على الرغم من تأكيده أنه يريد البقاء في منصبه في برامال لين.



ولدى سؤاله عما إذا كان سيلتحق بالنادي الموسم المقبل، أجاب وايلدر: "لا أعرف. نحن نخطط دائمًا للمدى القصير والمتوسط ​​والطويل، لكن هذه الخطة يقررها أشخاص آخرون غيري. لم أجر تلك المحادثات. أعتقد أنه كان ينبغي أن تحدث، لكنها لا تحدث".

كلام وايلدر جاء بعد خسارة فريقه متذيل الترتيب أمام ليفربول في ​الدوري الإنكليزي​.