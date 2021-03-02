فيدرر ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

كشف وكيل أعمال لاعب كرة المضرب روجيه ​فيدرر​ أن الأخير انسحب من ​بطولة ميامي المفتوحة​ لهذا الشهر حتى يتمكن من قضاء وقت إضافي في الاستعداد "للعمل على عودته".



ولم يشارك فيدرر منذ أكثر من عام بعد خضوعه لعمليتين في ركبته اليمنى خلال الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يعود فيدرر، الذي سيبلغ الأربعين من العمر في شهر آب، إلى الملاعب في بطولة قطر. ونشر صورة لنفسه على تويتر يوم الجمعة الماضي مع عبارة: "بدأ العد التنازلي للدوحة".

سيكون هذا أول حدث له منذ وصوله إلى الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة في شباط 2020.