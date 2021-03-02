مدرب برشلونة: بارتوميو كان دائماً استثنائياً بالنسبة لي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

أكد المدير الفني لفريق برشلونة، رونالد كومان، أن الرئيس السابق للنادي، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اعتقلته الشرطة الكاتالونية الإثنين في إطار القضية التي تُعرف إعلامياً بـ"برسا جيت"، كان دائماً "شخصاً استثنائياً'' بالنسبة له. وقال كومان في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء قبل مباراة إشبيلية في إياب نصف النهائي لكأس الملك "أعرف بارتوميو جيداً وأيضاً أوسكار جراو (المدير العام للنادي). أشعر بحزن شديد، لقد مررت معهم بلحظات مهمة. لقد كان بارتوميو بالنسبة لي دائماً شخصاً استثنائياً". وأقر المدرب الهولندي بأن مثل تلك الأحداث "ليست في صالح صورة النادي"، رغم أنه أوضح أنها لن تؤثر على أداء الفريق. وشدد "علينا أن ننتظر ما يمكن أن يحدث، لم أكن هناك. لكن علينا التركيز في عملنا والفوز بمباراة الغد". واختتم كومان حديثه بقوله "نعلم أن هناك مناقشات وظهرت أسماء. هذا لا يقلقني. يجب أن ننتظر من يأتي كرئيس وما هي خطته. وإذا لم أر مستقبلاً لي، فسوف نواجه مشكلات، لأن لدي عقدا لمدة عام آخر". جدير بالذكر أن القاضية التي تنظر قضية "بارسا جيت" أمرت بإطلاق سراح رئيس برشلونة السابق ومساعده خاومي ماسفيرير، واللذين تمسكا بحقهما في عدم الإدلاء بشهادتهما، مثلما فعلا خلال الساعات الأخيرة حين كانا تحت تصرف الشرطة. وستقام انتخابات رئاسة برشلونة في السابع من مارس(آذار) الجاري، ويعد أبرز المرشحين لتولي رئاسة النادي هو الرئيس الأسبق جوان لابورتا.

