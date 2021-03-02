وصول متهمي قضية "برسا جيت" إلى قصر العدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

وصل رئيس برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى قصر العدل، اليوم الثلاثاء، للخضوع إلى جلسة التحقيق حول التهم الموجهة إليه في قضية "شبكات التواصل الاجتماعي" الشهيرة، والتي فجرتها صحيفة موندو ديبورتيفو ديسمبر (كانون الثاني) الماضي. كانت شرطة كاتالونيا قامت بمداهمات مفاجئة لنادي برشلونة، أمس الإثنين، واعتقلت الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، من منزله، بعد فضيحة شبكات التواصل الاجتماعي، ثم مساعديه الثلاثة الرئيس التنفيذي أوسكار جراو، غوميز بونتي، وغومي ماسفرير بتهمة غسيل الأموال. وأدعت الشرطة الإسبانية تعاقد بارتوميو مع شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مُقابل مليون يورو، للقيام بحملة دعاية له للتعظيم من شأنه، ومهاجمة أساطير النادي، والمرشحين الرئاسيين المحتلمين للبارسا. وعملت الشركة على 100 حساب وهمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية لبارتوميو، وشن حملات هجوم ضد أساطير النادي، وكان أبرز النجوم الذين هاجمتهم الشركة "ليو ميسي، بيكيه، غوارديولا، بويول، ولابورتا.

