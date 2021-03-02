2.013 مليون يورو تراجع في عائدات الأندية الإسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

تسببت جائحة كورونا في تقليص عائدات الأندية الإسبانية مجتمعة بـ2.013 مليون يورو خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021، وفقاً لبيانات كشفت عنها رابطة الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء. وبحسب البيانات، فإن حجم التأثير كان 366 مليون يورو خلال موسم 2019-2020 من 5.167 مليون يورو إجمالي عائدات كانت مقدرة، بينما وصل التأثير خلال موسم 2020-2021 إلى 1.647 مليون يورو مقارنة بـ5.269 كانت ينتظر تدفقها. وإجمالاً، تعادل الـ2.013 مليون يورو انخفاضاً في العائدات بـ19% مقارنة بما كانت الأندية الإسبانية المشاركة في دوري الدرجة الأولى والثانية تحقيقه خلال هذين الموسمين وهو 10.436 مليون يورو. وتأتي هذه الأرقام من واقع دراسة أجريت لصالح (لا ليغا) من قبل شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) الاستشارية، والتي أجرت تقييماً لما كانت الأندية الإسبانية لتحققه إذا لم تحدث الجائحة خلال الموسمين الجاري والماضي.

