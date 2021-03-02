شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نسبة النساء في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 الثلاثاء، إن اللجنة تخطط لإضافة 12 امرأة إلى مجلس إدارة اللجنة لترتفع بذلك نسبة تمثيل السيدات إلى 42 في المئة.

وكانت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة قد تولت منصبها الشهر الماضي بعد استقالة يوشيرو موري بسبب تعليقات ضد النساء، وقالت إنها تستهدف زيادة نسبة تمثيل النساء في المجلس إلى 40 في المئة.

وأكد موتو أنه سيعلن عن أسماء العضوات المنضمات لمجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقات النهائية غداً الأربعاء.