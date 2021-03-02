شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يحتفل بلاعبيه أصحاب الإنجازات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم نادي الذيد في مقره، حفل تكريم لاعبيه من أصحاب الإنجازات الرياضية، ووزع عليهم مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتقدم سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، باسمه وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والرياضيين بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه لأصحاب الإنجازات للموسم 2019-2020.

وحضر التكريم كل من الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي، وسالم سيف الجاري المدير الإداري، وممثلين عن فريق السباحة الذي يضم 15 لاعباً مكرماً وممثلين عن فريق الكاراتيه الذي ضم 36 لاعباً مكرماً، كما حضر ممثلون عن لاعبي الرماية أصحاب الإنجازات العربية والخليجية وتم تكريم مدرب فريق الرماية معمر عماد العلاف ومدرب فريق الكاراتيه أحمد حمود خلف ومدرب السباحة خالد المرشدي، كما شمل التكريم المساهمين في هذا الإنجاز من إداريين ومعالجين.

وأكد ابن هويدن: مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لا تنضب ولا تتوقف، وتدفعنا دائماً للعمل باستمرار وتحفزنا للإنجازات ورفع الهمة لرعاية أبنائنا الرياضيين والعناية بهم وتنشئتهم بالشكل الصحيح الذي يؤهلهم لأن يكونوا قادة المستقبل متسلحين بالعمل والإبداع.