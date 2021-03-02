شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سر احتفالية جاريث بيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم الكشف عن سر احتفالية النجم الويلزي جاريث بيل (31 عاماً) في مباراة فوز توتنهام على بيرنلي 4- صفر الأحد، وسر احتفالية زميله لوكاس مورا.

احتفالية نجم ريال مدريد بإشارة للحرفين دبليو وأم كانت إشارة لمؤسسة Make A Wish (تحقيق أمنية) الخيرية، لكن زملاءه مازحوه في غرفة الملابس وقالوا له إنها اختصار للمافيا الويلزية، أما البرازيلي لوكاس مورا فاحتفل مع بيل بإشارة أول حرف من اسمه، ورفض الانضمام لبيل في الإشارة للمؤسسة الخيرية.