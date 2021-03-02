ميدو يهاجم إعلاميي قناة الزمالك بعد تعادل الأبيض أمام وادي دجلة.. وخالد الغندور يفتح النار: «اخترت مستقبلك دون علم النادي ودلوقتي بتعلمنا الصح!»

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الماضية خلافاً حاداً بين خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، وأحمد حسام ميدو، وذلك عقب تعادل الأبيض مساء أمس أمام وادي دجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان ميدو قد أعلن رفضه التام للتصريحات التى أدلى بها خالد الغندور وطارق يحيي عقب نهاية مباراة الزمالك أمس وهجومهم على اللاعبين .

وقال ميدو، خلال تقديم برنامجه "أوضة اللبس"،: "هجوم قناة الزمالك على باتشيكو واللاعبين يعني أن هذا يحدث بتعليمات من مجلس الإدارة الحالي، من المستحيل أن نرى ذلك في قناة لنادي كبير بعد أي تعثر".

وأضاف المستشار الفني والمتحدث الإعلامي لفريق بيراميدز: "أقول هذا بحزن، الأهلي ‏لما بيتعثر بيتم انتقاد اللاعبين في الغرف المغلقة، وليس تعريتهم على ‏قناة النادي الرسمية، عكس الزمالك".

من جانبه، شن الإعلامي خالد الغندور، هجومًا عنيفًا على أحمد حسام ميدو، منتقداً تصريحاته التي أدلى بها في برنامجه.

وقال الغندور، في منشور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، موجهاً حديثه لميدو: "ما ينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي ثاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا".

وتابع الغندور: "انت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب".

يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، متفوقًا بـ 6 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والذي يملك 3 مباريات مؤجلة.