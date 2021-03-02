شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوي لموقعة فيتا كلوب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في بطولة أفريقيا ، وطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جماهير الأهلي عن حالة محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بكدمة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري وهي الإصابة التى أبعدت الحارس الدولي عن مران الفريق أول أمس.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمد الشناوي لا يعاني من أية إصابات وتعرض فقط لكدمة بسيطة في مباراة طللائع الجيش أول أمس ، الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وقال طبيب الاهلي أن حارس الفريق لا يعاني من إصابات أوتوابع لهذه الكدمة لكنه فقط إشتكى من آلام بسيطة بعد المباراة لذا فضّل الجهاز الفني إراحته من مران الفريق أول أمس خاصة وأنه يعاني من الإجهاد نتيجة المشاركة في المباريات الأخيرة دون الحصول على راحة كافية.

وشدد طبيب الأهلي على أن الشناوي سيُشارك في مران الفريق اليوم ،الأربعاء، وسيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل ، تشير الدلائل إلى أن على معلول لن يُشارك في مباراة فيتا كلوب لعدم تعافيه جيداً من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية الأخير بقطر..ولم يشارك الدولى التونسى فى مباريات الأهلي الماضية في الدوري وأفريقيا ، وحاول الأهلي استعادة على معلول فى مباراة فيتا كلوب لكن الأمور تبدو صعبة للغاية ، وتشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن معلول سيكون ضمن حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب مباراة فيتا كلوب.

ويتطلع الأهلي لاستعادة معلول في أقرب فرصة بعدما ظهر مدى تأثر الفريق بغيابه الفترة الماضية، رغم أن البديل محمود وحيد أجتهد قدر الإمكان خلال مشاركته المباريات الأربعة الماضية لكن فارق الأمكانيات كان واضحاً لصالح الدولي التونسي.