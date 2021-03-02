شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا و روسيا و سويسرا و المكسيك يؤكدون المشاركة فى بطولة العالم للسلاح بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس إتحاد السلاح، عن تلقى الاتحاد تأكيد من أمريكا و المكسيك و سويسرا و روسيا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين و الشباب التى ستسضيفها مصر فى شهر أبريل المقبل بإستاد القاهرة.

و قال الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365 أن المنتخب الأمريكى يحضر بوفد كبير عدده يصل إلى 151 فردا ، مشيرا إلى أن الإتحاد الولى أرسل الموافقة الرسمية بإقامة البطولة فى موعدها .

و أشار الحسينى إلى مواصلة تلقى طلبات التأكيد على المشاركة فى البطولة ، حيث تحديد منتصف مارس الجارى كأخر موعد لتلقى تأكيدات المشاركة فى بطولة العالم

وأضاف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، إن إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا ستكون كل 72 ساعة ببطولة العالم التى ستستضيفها مصر، موضحا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى.

كما تشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وذلك على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.

وذكر رئيس اتحاد السلاح من قبل أن هناك أكثر من 80 دولة تشارك فى البطولة، مضيفا أنه لن يكون هناك جمهور، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح فى 20 فبراير الماضى على إعتماد الإتحاد الدولى لاعبى استضافة مصر بطولة العالم للشباب والناشئين فى موعدها فى شهر أبريل المقبل، وقال الحسينى :" شكرا للاتحاد الدولي للسلاحعلي هذه الثقة الكبيرة في قدرتنا علي تنظيم بطولة العالم للشباب و الناشئين في ظل ظروف يعلمها الجميع حيث تقرر اليوم الاعتماد النهائي لاقامة البطولة في موعدها المحدد منذ ديسمبر 2018 دون أي تغيير وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح .