شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمنح كريم العراقى 48 ساعة لتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية 48 ساعة لكريم العراقى ظهير أيمن الفريق من أجل تحديد موقفه سواء بتجديد تعاقده طبقا للصيغة التعاقدية التي وضعها المجلس أو تجميده حتى نهاية الموسم حال عدم موافقته على العقد .

ورفض كريم العراقى التعاقد مع المصرى خلال الفترة الماضية مطالبا بتعديل عقده السنوي ومساواته بلاعبى الفئة الأولى خاصة وأنه يمتلك بعض العروض الخارجية ويرفض اللعب بمصر إلا للنادى المصرى .

ورغم ترحاب اللاعب بالتوقيع في السنة الأولى طبقا لإلتزامات مع الحصول على وعد مباشر بتعديل عقده في السنة الثانية ، إلا أن مجلس إدارة المصرى رفض ضغوط اللاعب وطلب من على ماهر المدير الفني للفريق تجميده والإعتماد على علاء عطا الظهير المتعاقد معه الفريق الساحلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نادى أف سى مصر .

ويتدرب كريم العراقى حاليا بشكل منفرد داخل مدينة بورسعيد أملا فى استدعائه بأى وقت لمعسكر الفريق ببرج العرب لإستكمال مشواره معه .

من ناحية أخرى كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، آخر تطورات أزمة تجديد عقد لاعب الفريق كريم العراقي، موضحا أن اللاعب يتبقى له موسم ونصف مع الفريق البورسعيدي.

وقال حلبية، في تصريحات تليفزيونية "مجلس الإدارة أمين على مصلحة النادي والجماهير تعي ذلك، لن نتمسك بأي لاعب لا يريد الاستمرار مع قيمة مثل المصري".

وأضاف: "كريم العراقي له مطالب مادية لكن النادي يضع سقفا لمرتبات اللاعبين، ولن نتنازل عنه من أجل لاعب، وقصة تجديد كريم العراقي كانت قد انتهت إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، لكننا فوجئنا باللاعب يطلب وضع ضرطا جزائيا وهو أمر مرفوض لدينا".

وتابع: "كريم العراقي يتدرب في بورسعيد، لكن قرار مشاركته من عدمه يعود للجهاز الفني بقيادة علي ماهر".