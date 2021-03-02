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الأثقال يقرر انطلاق البطولات المحلية عقب عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال عن تحديد إنطلاق بطولات الموسم المحلى فى الإسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك فى مايو المقبل ، فى ظل صعوبة إنطلاق البطولات فى الوقت الحالى حتى شهر رمضان .

و أكد محجوب على أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة  بسبب فيروس و عدم وجود مجلس لإدارة الإتحاد  ، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021 .

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف و متابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الإتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات .

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقًا إن محجوب تجميده الفترة الماضية جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرئته.

 

وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تحديد جلسة في المحكمة الدولية بخصوص القضية التي رفعتها اللجنة من أجل رفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال المصري حتي يتمكن من المشاركة في اولمبياد طوكيو 2021 ، خاصة بعد ان تقرر إلغاء اللجنة المستقلة التى تسببت فى إيقاف لاعبى منتخب رفع الأثقال لمدة عامين، على خلفية ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا 2016.

 

وتعرض اتحاد رفع الأثقال لإيقاف دولى وغرامة مالية وحرمان اللاعبين من المشاركة فى الأولمبياد قبل أن يتم الطعن.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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