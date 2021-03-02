شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يقرر انطلاق البطولات المحلية عقب عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال عن تحديد إنطلاق بطولات الموسم المحلى فى الإسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك فى مايو المقبل ، فى ظل صعوبة إنطلاق البطولات فى الوقت الحالى حتى شهر رمضان .

و أكد محجوب على أهمية عودة النشاط المحلى للأثقال بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا و عدم وجود مجلس لإدارة الإتحاد ، حيث قامت اللجنة الأولمبية مؤخرا بتعيين لجنة لتسيير الأعمال برئاسة محجوب تضم اللجنة فى العضوية كلاً من: هانى شيخون وإيمان محمود وأحمد عبد الموجود و كوثر السعيد ووفاء محمود وحسين فتحى، حيث إن هذه اللجنة تستمر حتى إنتهاء أولمبياد طوكيو 2021 .

كما أشار محجوب إلى ضرورة بحث موقف الإيقاف و متابعة الطعن الذى تم تقديمه فى الكاف فى ظل إيقاف الإتحاد المصرى دوليا بسبب المنشطات .

وتعمل هذه اللجنة لتيسير أعمال الاتحاد مع إعادة هذه اللجنة لهيكلة العمل وإعادة تشكيل اللجان، وقال مصدر داخل اللجنة الأولمبية مسبقًا إن محجوب تجميده الفترة الماضية جاء بناء على رغبته قبل أن تقوم النيابة بتبرئته.