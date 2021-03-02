شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف يتعافى من الملاريا بعد مشاركته فى تحكيم أمم افريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولى محمد معروف تعافى من الملاريا بعدما تعرض الحكم للإصابة أثناء مشاركته فى بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون.

وأوضح مسؤولو اللجنة أنه تم البدء بالفعل فى تجهيز وتأهيل الحكم للعودة للمباريات حيث أسندت له اللجنة مباراة في القسم الثاني بين النصر وزد والتي فاز بها النصر 3 / 0، ومن المقرر أن يعود معروف لإدارة مباريات الدوري الممتاز خلال الأسابيع المقبلة.

على صعيد متصل، قررت اللجنة التى تديراتحاد الكرة، إيقاف إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لحكام مباريات جميع المسابقات بداية من الدورى الممتاز وحتى الدرجات الأدنى.ويأتى قرار اللجنة التى تدير الجبلاية عقب إخطار الأندية بتعليق المسحات للاعبين والمدربين ، وعدم تحمل اتحاد الكرة تكلفة هذه المسحات على أن تقوم الأندية بإجراء هذه المسحات على نفقتها الخاصة.

وأمهلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر 15 يوما لسداد 54 مليون جنيه تكلفة إجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والطبية خلال الموسم الماضى 2019 -2020، والموسم الحالى 2020 -2021.

وخاطبت اللجنة جميع الأندية تطلب من كل ناد بالدورى الممتاز سداد 3 ملايين جنيه كجزء من تكلفة المسحات التى خضع لها اللاعبون والاجهزة الفنية والادارية والطبية، وهو ما أثار غضب الأندية التى رفضت السداد.

فى المقابل، رفضت الأندية بشكل نهائى سداد تكلفة مسحات الموسم الماضى بداع أن اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجناينى، كانت قد تحملت تكلفة هذه المسحات وتم إخطار الأندية بذلك رسميا.