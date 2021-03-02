شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب ، اتحاد الكرة يوقف مسحات كورونا لحكام مباريات الدورى .

اتحاد الكرة يوقف مسحات كورونا لحكام مباريات الدورى

قررت اللجنة التى تديراتحاد الكرة، إيقاف إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لحكام مباريات جميع المسابقات بداية من الدورى الممتاز وحتى الدرجات الأدنى.

الأهلي يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب

إستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا.

الكاف يختار محمود البنا حكما لمباراة الكونغو والسنغال بتصفيات أمم أفريقيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الكونغو والسنغال المقرر لها يوم 26 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022. الأهلى يحدد موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الفريق يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدريبات الفريق المقبلة عقب مباراة الأسماعيلي في الدوري بعد إكتمال شفائه التام من إصابته التى أبعدته عن مباريات وتدريبات الأهلي الماضية وحرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية . مسحة للاعبى المنتخب قبل 48 ساعة من معسكر مباراتى كينيا وجزر القمر يخضع لاعبو منتخب مصرالأول لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل 48 ساعة من انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية التى يطبقها الجهاز الطبى للفراعنة للوقاية من فيروس كورونا. الأهلي يؤجل حسم صفقة "قنّاص" سيمبا بسبب فتوى لجنة التخطيط أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بتأجيل فكرة الدخول فى مفاوضات جادة ورسمية مع الموزمبيقي لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني لحين متابعة اللاعب بشكل أكثر دقة، وفى مباريات كثيرة، حتى يكون التقييم موضوعيا وغير مُتسرّع.

سلبية مسحة منتخبا الطائرة تحت 18، 19 سنة قبل محاولات المشاركة فى أفريقيا

كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى على سلبية مسحة منتخبى الناشئات 18 سنة و الشباب 19 سنة قبل محاولات السفر للمشاركة فى بطولتى أفريقيا بنيجيريا .