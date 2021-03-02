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وفاة محمود رشدي لاعب الأهلي السابق

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القاهرة - سامية سيد - توفي في الساعات الإولى من صباح اليوم ،الثلاثاء، محمود رشدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأسبق متأثراً بإصابته بفيروس .

محمود رشدى أطلقت عليه جماهير الكرة الأهلاوية المايسترو الصغير وفى بداية مشواره الكروى لعب عدة سنوات في الدوري اللبناني.

وقاد الراحل محمود رشدي فريق النجمة اللبنانى أعوام 68 و 69 و 70 للحصول على الدورى وكأس لبنان .

وطوال السنوات الماضية كان محمود رشدي عضواً في فريق الأهلى للرياضة للجميع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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