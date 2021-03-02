شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمود رشدي لاعب الأهلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي في الساعات الإولى من صباح اليوم ،الثلاثاء، محمود رشدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأسبق متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

محمود رشدى أطلقت عليه جماهير الكرة الأهلاوية المايسترو الصغير وفى بداية مشواره الكروى لعب عدة سنوات في الدوري اللبناني.

وقاد الراحل محمود رشدي فريق النجمة اللبنانى أعوام 68 و 69 و 70 للحصول على الدورى وكأس لبنان .

وطوال السنوات الماضية كان محمود رشدي عضواً في فريق الأهلى للرياضة للجميع.