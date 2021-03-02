شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل مع سموحة بهدف لمثله بثنائية زملكاوية فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الجونة وسموحة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

تقدم مصطفى فتحي صانع ألعاب سموحه لفريقه بالهدف الأول في الدقيقة 11 من لمسة سحرية للمغربى عبد الكبير الوادى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة بيمينه سكنت الزاوية اليمنى لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، قبل أن يتعادل عمر السعيد للفريق الساحلي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء أحتسبها محمد سلامة ميدو حكم المباراة بعد اللجوء للفار .

بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد نجيب - زياد الجيوشي - جوزيف نجويم - العربي بدر

خط الوسط : عمرو عبد الفتاح - نور السيد - سيرجي أكا - محمود الشبراوي

خط الهجوم : عمر السعيد - ادريس مبومبو

بدأ سموحه المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : اطهر الطاهر – كناريا – محمود البدرى – محمد الترهونى

خط الوسط : أحمد حمص – محمد محسن ليلة – عبد الكبير الوادى – احمد عبد القادر

خط الهجوم : مصطفى فتحى – ديريك ديسيمابى

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 9 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 13هدفا، ومازال لديه لقاء مؤجل.